Nach den ersten Spielen dieser Saison hat es kaum jemand für möglich gehalten, nun ist es Tatsache: Der FC Aarau spielt um den Aufstieg in die Super League. Aarau trifft damit am Donnerstag und am Sonntag auf den Zweitletzten der Super League – Neuchatel Xamax.

FCA-Trainer Patrick Rahmen spricht im Interview über die bevorstehenden Endspiele.

Patrick Rahmen Trainer FC Aarau Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Im Sommer 2018 hat Patrick Rahmen als Cheftrainer die erste Mannschaft des FC Aarau übernommen. Zuvor amtete der Basler mit Jahrgang 1969 als Assistenzcoach beim FC Luzern und als Trainer des FC Biel. Von 2011 bis 2015 stand Rahmen beim Hamburger SV unter Vertrag, wo er als Co-Trainer und im Nachwuchs tätig war.

SRF News: Was erwarten Sie von den beiden Barrage-Spielen gegen Xamax?

Patrick Rahmen: Ich spüre eine grosse Anspannung, aber auch eine grosse Freude vor den Spielen. Es wird für beide Mannschaften nicht einfach, ich denke aber, der Druck liegt nun ganz klar auf der Seite von Xamax. Sie müssen den Platz in der Super League verteidigen und ich denke, wir können wieder befreiter aufspielen, als wir dies in den letzten drei Spielen getan haben.

Legende: Die heutige Trainingseinheit des FC Aarau war ein Tag nach dem Erreichen der Barrage eine lockere Angelegenheit. SRF

Was wird entscheidend sein?

Wir müssen von Anfang an parat sein und uns gut einstellen. Es wird in diesen beiden Spielen sicher Schlüsselmomente geben und diese müssen wir nutzen. Grundsätzlich ist für mich aber Xamax klarer Favorit: Sie haben den Rhythmus der Super League, sie haben grundsätzlich eine gute Rückrunde gemacht und sind in Form. Wir werden sehen, wie stark wir sie unter Druck setzen können.

Dem FC Aarau fehlen im Hinspiel drei wichtige Spieler. Sie sind wegen vielen gelben Karten gesperrt. Wie wichtig sind diese Ausfälle?

Wir haben einen breiten Kader. Ich bin von allen Spielern überzeugt. Jeder war ein wichtiger Teil, dass wir in dieser Saison einen solchen Steigerungslauf machen konnten. Ich sehe auch die Chance, dass frische Spieler, die den Kopf frei haben, nach einer langen Saison, frisch von der Leber spielen können. Das kann auch positiv sein, ich sehe nicht nur das Negative.

Unklar ist auch noch, wie es um die Gesundheit von Markus Neumayr steht. Er musste am Sonntag verletzt ausgewechselt werden. Kann er am Donnerstag spielen?

Das wird sich in den nächsten zwei Tagen zeigen. Es ist sicher nichts kaputt im Knie, wir müssen aber beobachten, wie es sich mit den Schmerzen entwickelt. Ich bin aber guten Mutes, dass er am Donnerstag spielen kann, sonst wird es erst im Rückspiel sein.