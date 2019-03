Die Solothurner SP hat Roberto Zanetti für weitere vier Jahre im Ständerat nominiert.

Zanetti feiert dieses Jahr seinen 65. Geburtstag. Wichtiger als das Geburtsdatum sei der Leistungsausweis ihres Kandidaten, befanden die Delegierten der Solothurner SP.

Eins ist klar: die Solothurner Genossinnen und Genossen stehen voll und ganz hinter ihrem Ständerat Roberto Zanetti. An ihrer Parteiversammlung am Mittwochabend in Olten nominierten sie Roberto Zanetti für vier weitere Jahre im Stöckli.

Parteipräsidentin Franziska Roth sagte ganz direkt, dass die Chancen der Solothurner SP, den Ständerats-Sitz mit Zanetti zu halten, weit besser stünden als ohne ihn. «Wir haben mit Roberto einen versierten Kandidaten der dossiersicher ist und bewiesen hat, dass er es kann.»

Roberto Zanetti wurde vor 10 Jahren als Nachfolger für den verstorbenen Ernst Leuenberger in den Ständerat gewählt. Davor war er bereits Regierungsrat, Nationalrat und Gemeindepräsident von Gerlafingen.

FDP-Kandidatur ist noch offen

Roberto Zanetti ist der dritte Ständeratskandidat, der im Kanton Solothurn nominiert wurde. Vor einer Woche nominierte die CVP ihren amtierenden Ständerat Pirmin Bischof, die SVP entschied bereits im Januar, dass sie mit ihrem Nationalrat Christian Imark ins Rennen um einen Sitz im Stöckli antreten wird.

Noch offen ist, wer für die FDP kandidieren wird. Die Freisinnigen werden ihre Ständeratskandidatin oder ihren Ständeratskandidaten Ende April nominieren.