Felix Wettstein wurde 1958 in Kriens (LU) geboren. Er studierte Pädagogik , Geografie und Volkskunde an der Universität Zürich und schloss 1984 mit dem Lizentiat ab. Seit 1995 lebt er in Olten, heute ist er für die Grüne Partei im Solothurner Kantonsrat und im Oltner Gemeindeparlament. Von 2012 bis 2018 war er Präsident der Grünen Partei des Kantons Solothurn. Wettstein arbeitet als Dozent an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Olten.