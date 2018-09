Badener Stadtregierung will die Steuern erhöhen

Der Stadtrat von Baden will die Steuern erhöhen, von aktuell 92 auf neu 97 Prozent.

Das nächste Jahr würde die Stadt zwar noch ohne Steuererhöhung über die Runden kommen, danach sehe es aber düster aus, schreibt der Stadtrat in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Die Steuererhöhung sei notwendig, weil grosse Investitionen auf die Stadt Baden zukommen, erklärt Stadtammann Markus Schneider (CVP).

Der Badener Einwohnerrat diskutiert die Steuererhöhung Ende Oktober. Sollte das Parlament die Steuererhöhung befürworten, kommt es noch zu einer Volksabstimmung.

Legende: Die Stadtregierung von Baden will die Steuern um 5 Prozentpunkte erhöhen. Keystone

An einer Medienkonferenz am Donnerstagmorgen stellte der Badener Stadtrat das Budget des nächsten Jahres vor. Darin will die Stadtregierung den Steuerfuss von 92 auf 97 Prozent anheben, um zu verhindern, dass die Verschuldung zu hoch werde.

Man habe die Sparvorgaben aus dem Einwohnerrat bereits umgesetzt, heisst es weiter. Sowohl im Budget 2019 als auch in den Folgejahren habe man rund 1,5 Millionen Franken eingespart. Allerdings reichen diese Massnahmen nicht, dass das Budget auch künftig ausgeglichen ist, deshalb brauche es die Steuerfusserhöhung.

Ein Grund für die angespannte Finanzlage in Baden sind hohe Investitionen, zum Beispiel bei der Schule. Allein das neue Oberstufenzentrum Burghalde kostet 110 Millionen Franken, verteilt über die nächsten Jahre. Ausserdem stehen auch bei anderen Schulstandorten Investitionen an.