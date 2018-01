Ein wegen eines Tötungsdelikts verurteilter Mann ist aus einer Aargauer Klinik entwichen.

Der 52-jährige Mann wurde in der Klinik Windisch stationär behandelt.

Eine intensive Fahndung wurde eingeleitet.

Die Polizei wurde kurz nach 5 Uhr am Morgen informiert, dass zwei Personen entwichen seien, hiess es in der Mitteilung. Einer der Flüchtigen, ein 37-jähriger Mann, konnte in einem anderen Kanton dingfest gemacht werden.

Nach dem 52-Jährigen wird weiter gefahndet. Zu seinem Aufenthaltsort hat die Polizei keine Anhaltspunkte. Sie sucht Personen, die Angaben dazu liefern können und ruft dazu auf, den Mann nicht selbst anzuhalten, sondern über die Notrufnummer 117 die Polizei zu verständigen.

Der gesuchte Gefangene wurde 2013 wegen eines Beziehungsdelikts im Kanton Solothurn verurteilt, wie ein Polizeisprecher sagte. Er war für einen stationären Massnahmenvollzug bei den Psychiatrischen Diensten Aargau (PDAG) in Windisch untergebracht.