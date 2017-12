Für einmal ist am 23. Dezember Schluss, für einmal ist am Tag vor Heiligabend die letzte Gelegenheit, noch schnell einen Plüschteddy für das Grosskind oder ein neues Feuerwehrauto für das Gottemeitli zu kaufen.

Entsprechend herrscht am Samstag in Aaraus Altstadt geschäftiges Treiben. «Wir haben das Gefühl, dass heute ein sehr starker Tag ist, von der Frequenz und vom Umsatz her passt es», sagt Stefan Jost, Präsident der Detailhandelsvereinigung Zentrum Aarau.

Er sieht es unproblematisch, dass dieses Jahr der 24. Dezember als Einkaufstag wegfällt. «Wir haben das ja vorher gewusst, ausserdem ist es für die Angestellten schön, wenn sie am 24. Dezember einmal frei haben.»

Ähnlich sieht das Caroline Jäggi von der Stadt- und Gewerbevereinigung Solothurn. «Ich denke, die Leute haben mit den beiden Adventssonntagsverkäufen grundsätzlich genügend Zeit gehabt, einzukaufen.» Von daher sei es nicht wirklich ein Problem, dass die meisten Geschäfte am 24. Dezember geschlossen hätten.