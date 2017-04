Arbeitslosenzahlen März Weniger Arbeitslose in der Region

Heute, 9:32 Uhr

Die Arbeitslosenzahlen sind im März 2017 in den Kantonen Aargau und Solothurn gesunken. Die Quote liegt im Aargau nun bei 3,3 Prozent, im Kanton Solothurn bei 3 Prozent. Der Rückgang sowie die relativ hohe Quote im Vormonat sind vor allem saisonal bedingt.

Kanton Aargau Die Quote sinkt von 3,4 Prozent auf 3,3 Prozent

12'098 Personen sind arbeitslos gemeldet, 453 weniger als im Februar

16'632 Personen sind auf Stellensuche, 338 weniger als im Februar Der Rückgang sei saisonal bedingt, teilte das Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) am Freitag mit. Bei den sechs Regionalen Arbeitsvermittlungszentren und der Pforte Arbeitsmarkt waren Ende März 1054 offene Stellen gemeldet - 11 mehr als im Vormonat. 26 Betriebe beantragten im März Kurzarbeit. In diesen Betrieben seien 178 Personen potenziell von Kurzarbeit betroffen, schreibt das AWA. Derzeit lägen für insgesamt 1695 Personen Bewilligungen für Kurzarbeit vor. Die Betriebe schöpften jedoch meist die erteilten Bewilligungen nicht aus. Die Arbeitslosenkassen mussten gemäss den aktuell verfügbaren Zahlen im Januar 212 Personen aussteuern - 79 weniger als im Dezember. Kanton Solothurn Die Quote sinkt von 3,2 Prozent auf 3 Prozent

4420 Personen sind arbeitslos gemeldet, 182 weniger als im Februar

7177 Personen sind auf Stellensuche, 83 weniger als im Februar Vor allem im Baugewerbe seien wieder weniger Leute ohne Arbeit, teilte das Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) am Freitag mit. Auch hier sind offenbar also saisonale Gründe ausschlaggebend. 12 Betriebe meldeten sich im März für Kurzarbeit an. Davon betroffen könnten laut dem AWA 160 Arbeitnehmende sein. Im Februar waren es 71 Personen. Bild in Lightbox öffnen.

Regionaljournal Aargau Solothurn, 08:32 Uhr, sda/velm