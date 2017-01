Grosser Feuerwehreinsatz Wohnmobil steckt Haus in Brand

Heute, 10:53 Uhr

In der Nacht auf Freitag brannten in Härkigen ein Wohnmobil und ein unbewohntes Gebäude. Ein technischer Defekt am Wohnmobil dürfte den Brand verursacht haben, vermutet die Polizei.

Regionaljournal Aargau Solothurn, 12:03 Uhr, gutm