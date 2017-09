Königspython

Der Königspython (Python regius) ist eine ungiftige Würgeschlange. Er ist mit einer Länge von etwa 2 Metern die kleinste Art in der Gattung der eigentlichen Pythons. Wegen seiner Schönheit, der vergleichsweise geringen Größe und des tiefen Verkaufspreises wird er in sehr häufig in Terrarien gehalten.