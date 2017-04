Andreas Spörri

Der Gründer und Dirigent der Classionata in Mümliswil stammt aus dem Aargau und lebt heute im Solothurner Schwarzbubenland. Seit 1993 tritt er in Mümliswil mit Orchestern auf, 1999 gründete er die Classionata. Spörri dirigiert Orchester in Konzerthäusern auf der ganzen Welt, seit 2010 jährlich auch am Wiener Opernball.