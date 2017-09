In Trimbach bei Olten sind am Mittwochnachmittag zwei Menschen tot in einem Haus aufgefunden worden. Gemäss ersten Erkenntnissen steht eine Beziehungstat im Vordergrund. Die Ermittlungen zur Identität der Personen, zur Todesursache und zu den Umständen laufen.

Derzeit gebe es keine Hinweise, dass weitere als die beiden aufgefundenen Personen am Ereignis beteiligt gewesen seien, teilte die Solothurner Kantonspolizei am Donnerstag mit. Die zwei formell noch nicht identifizierten Toten seien zur Obduktion in ein Institut für Rechtsmedizin gebracht worden.

Die Strafverfolgungsbehörden des Kantons Solothurn haben Ermittlungen zur Identität der Verstorbenen, zur Todesursache und zu den Umständen aufgenommen. Im Vordergrund steht gemäss ersten Erkenntnissen eine Beziehungstat.

Neben der Staatsanwaltschaft und mehreren Spezialdiensten der Kantonspolizei standen auch Mitarbeitende eines Instituts für Rechtsmedizin sowie ein Careteam im Einsatz.