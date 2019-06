Am Wochenende findet in Basel ein spezielles Basketballturnier mit 340 Teilnehmenden statt.

Der DJ legt laute Musik auf, der Speaker heizt die Stimmung an. Es ist etwas los auf dem Messeplatz in Basel an diesem Wochenende. Über 300 Basketballerinnen und Basketballer nehmen in verschiedenen Kategorien am zweiten 3x3 Basketball-Turnier mitten in der Stadt teil.

«Letztes Jahr hatten wir so viele Anmeldungen, dass wir Teams absagen mussten. Deshalb haben wir das Turnier dieses Jahr auf das ganze Wochenende verlängert», sagt Turnier-Organisatorin Jacqueline Schweizer-Heer.

3x3 Basketball Gespielt wird drei gegen drei auf einem halben Basketballfeld mit einem Korb. Nach einem erfolgreichen Korb bekommt das gegnerische Team den Ball, muss den Halbkreis um den Korb verlassen und darf gleich wieder angreifen. Ein Spiel dauert zehn Minuten oder bis das erste Team 21 Punkte erreicht hat. Trifft das Team von ausserhalb des Halbkreises, erhält es zwei Punkte. Innerhalb des Halbkreises gibt es einen Punkt.

Neben Jugend-Kategorien und Plausch-Turnieren für die Erwachsenen findet auf dem Messeplatz auch die Swiss Tour statt. In dieser Event-Serie duellieren sich die besten Teams aus der Schweiz.

Bild 1 / 6 Legende: Packende Duelle Auf dem Messeplatz duellieren sich an diesem Wochenende insgesamt 340 Basketballerinnen und Basketballer auf drei Feldern. Regionaljournal Basel Bild 2 / 6 Legende: Verschiedene Kategorien Das 3x3 Basketball ist schneller und intensiver als in der Halle, weil das Feld kleiner und die Angriffszeit kürzer ist. Regionaljournal Basel Bild 3 / 6 Legende: Jacqueline Schweizer-Heer Jacqueline Schweizer-Heer organisiert das Turnier bereits zum zweiten Mal unter dem Dach des Messeplatzes. Regionaljournal Basel Bild 4 / 6 Legende: Helferinnen und Helfer Gespielt wird zehn Minuten oder bis das erste Team 21 Punkte erreicht. Regionaljournal Basel Bild 5 / 6 Legende: Branislav Kostic Bransilav Kostic spielt im Winter für die Starwings in der NLA und hält sich im Sommer mit 3x3 Basketball fit. Regionaljournal Basel Bild 6 / 6 Legende: Turnier in der Stadt Die Spieler bereiten sich mitten in der Stadt auf ihren nächsten Einsatz vor. Regionaljournal Basel

Und die Sportart ist auch international voll im Trend. Das Olympische Komitee hat 3x3 Basketball für die Olympischen Sommerspiele 2020 ins Programm aufgenommen. Die Qualifikationsspiele stehen im nächsten Frühling an. «Die Chancen, dass wir uns qualifizieren, sind klein, aber sie sind da», sagt Nati-Spieler Marco Lehmann. Er gewinnt mit seinem Team Lausanne am Sonntag die Swiss Tour auf dem Messeplatz.