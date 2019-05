Den Mietern des Gebäudes wurde gekündigt, die Postfiliale bleibt am gleichen Ort.

Post-Gebäude in Riehen wird saniert

Das Gebäude mit der Postfiliale an der Bahnhofstrasse in Riehen stammt aus den frühen 70er Jahren. Die Post als Besitzerin des Gebäudes will es nun komplett sanieren. Sie hat den übrigen Mietern darum nun gekündigt. Betroffen von den Kündigungen ist auch die Wohngruppe Sternenhof. Dort leben 28 betagte, demente Menschen. Der Sternenhof hat aber offenbar bereits eine Alternative gefunden

Poststelle bleibt bestehen

Wer jetzt befürchtet, nach der Sanierung könnte eine weitere Poststelle verschwinden, kann aufatmen: «Die Post bleibt auch nach der Sanierung dort, wo sie ist», verspricht Léa Wertheimer, Mediensprecherin der Post.

Die Sanierung beginnt im Jahr 2021, 2023 soll sie abschlossen sein. Die Post wird während der Arbeiten in einen Gebäudeflügel nebenan umziehen, sie bleibt die ganze Zeit über geöffnet.

Im renovierten Gebäude plant die Post neben ihrer eigenen Filiale sogenannte publikumswirksame Angebote, etwa ein Restaurant oder einen Laden. In den oberen Stockwerken soll sich beispielsweise eine Arzt- oder Zahnarztpraxis einmieten, es gibt aber auch kleine Mietwohnungen im mittleren Segment.