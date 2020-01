Inhalt

Abstimmungen 9. Februar - Heisse Diskussion um Richtungsentscheid

Gewerbeverbandspräsident Marcel Schweizer will die Basler Verkehrspolitik lockern. Das Ziel, den Autoverkehr um 10 Prozent zu senken will er kippen und Parkplätze schützen. SP-Grossrätin Lisa Mathys will den Autoverkehr weiter senken und Verbrennungsmotoren bis 2050 aus der Stadt verbannen.