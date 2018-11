Die Stimmenden nehmen die Hornkuh-Initiative deutlich an. Ansonsten stimmen die beiden Basel wie die übrige Schweiz.

Die baselstädtischen Stimmberechtigten nehmen die Hornkuh-Initiative deutlich an. Der Ja-Stimmen-Anteil liegt bei knapp 57 Prozent. Auch Baselland sagt Ja mit rund 52 Prozent.

Bei der Selbstbestimmungsinitiative ist der Trend in Basel-Stadt mit einem Nein-Anteil von 73 Prozent deutlicher als in der übrigen Schweiz. Im Baselbiet wird die Initiative mit 63 Prozent weniger klar verworfen als in Basel-Stadt.

Bei den Sozialversicherungsdetektiven gibt es in Basel-Stadt ein knapperes Ja als im Baselbiet: In Basel-Stadt liegt die Zustimmungsrate für die entsprechende Gesetzesreform bei 52 Prozent. Baselland sagt Ja mit 68 Prozent.