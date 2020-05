Wo kann man ein Handy reparieren, vegetarisch essen oder lokale Produkte einkaufen? Antworten auf diese Fragen findet man seit Kurzem auf der Internetseite www.greencitybasel.ch, Link öffnet in einem neuen Fenster, einem alternativen Stadtführer von Nathalie Martin. «Ich lebe selbst möglichst nachhaltig und bin darum immer auf der Suche nach Geschäften, wo ich zum Beispiel unverpackte Lebensmittel einkaufen kann.» Dafür brauche es viel Recherchearbeit, weshalb sie nun alle diese Angebote auf einer Plattform gebündelt hat.

Die Idee kommt aus Prag

Greencitybasel richte sich an Baslerinnen und Basler, aber auch an Touristinnen und Touristen. Nathalie Martin hat selbst auf einer Reise einen solchen Reiseführer für die Stadt Prag entdeckt, dabei sei ihr die Idee gekommen, einen solchen auch für Basel zu realisieren. Vorerst gibt es ihn aber erst im Internet und nicht als Reiseführer. «Es wäre schön, wenn sich das Projekt weiterentwickelt», sagt Nathalie Martin. Die Baslerin hat sich bereits in ihrem Studium mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt und einen Master in nachhaltiger Entwicklung abgeschlossen.