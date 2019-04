Vor gut zwei Jahren hat Basel-Stadt mit der neuen Parkraumbewirtschaftung die weissen Parkplätze abgeschafft. Zeitlich unbeschränkt gratis parkieren ist seither in Basel nicht mehr möglich. Mehrere Agglomerationsgemeinde bekamen das zu spüren und reagieren nun ihrerseits.

In Münchenstein zum Beispiel habe der Pendler-Parkverkehr vor allem in den Quartieren entlang der Tramlinien zugenommen, sagt Gemeindepräsident Giorgio Lüthi. Diese Pendler stellen ihr Auto gratis ab, nehmen das Tram nach Basel und geben den Parkplatz erst abends nach der Arbeit wieder frei. Mittlerweile gibt es nun in 60 Prozent der Münchensteiner Quartiere keine weissen Gratis-Parkplätze mehr. Und in absehbarer Zeit werde es im ganzen Gemeindegebiet eine Parkraumbewirtschaftung geben, prophezeit Lüthi.

Billige Parkkarten für Anwohner

Andere stadtnahe Gemeinden wie Birsfelden oder Binningen haben weisse Parkplätze bereits flächendeckend abgeschafft. Stattdessen gibt es blaue Parkplätze, auf denen Anwohner mit billigen Parkkarten ihr Auto unbeschränkt abstellen können.

Muttenz lässt gratis parkieren noch auf rund zwei Dritteln des Gemeindegebietes zu. Aber die Klagen von Anwohnern entlang der Tramlinie 14 häufen sich, sagt Gemeindeverwalter Aldo Grünblatt. In absehbarer Zeit würde eine Ausdehnung der blauen Zonen zur Sprache kommen.

Nur Allschwil hat noch gar keine Parkraumbewirtschaftung, eine solche lehnte das Stimmvolk 2015 ab. Es könnte aber bald einen neuen Anlauf geben, eine Petition und ein entsprechender Vorstoss im Einwohnerrat sind hängig.