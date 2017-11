Heute braucht man für ÖV-Einzelfahrten über die Grenze je ein Ticket für den Schweizer und den deutschen Streckenabschnitt. Zudem ist der Preis für die gleiche Strecke oft unterschiedlich, je nachdem, ob das Ticket in der Schweiz oder in Deutschland gelöst wird. Heute ist die gleiche Strecke von Deutschland aus billiger als aus der Schweiz. Grund sind unterschiedliche Tarife in den jeweiligen Verbunds-Trägerschaften und Wechselkurse.

Gleicher Tarif für gleiche Strecke

Der Tarifverbund Nordwestschweiz TNW und der Regio Verkehrsverbund Lörrach RVL haben nun auf Juni 2018 die Preise für grenzüberschreitende Einzelfahrten harmonisiert. Künftig gilt für Hin- und Rückfahrt auf der gleichen Strecke auch derselbe Preis. Unter dem Strich bleibt der Gesamtpreis für eine Hin- und Rückfahrt gegenüber heute unverändert. Diesen Mischpreis für Einzelbilletts zu errechnen und auszuhandeln sei ein hartes Stück Arbeit gewesen, teilen die beiden Verbünde mit. Berücksichtigt wird bei den neuen Tarifen auch das Schweizer Halbtax-Abo. Inhaber eines General-Abonnements oder des U-Abos müssen weiterhin Anschlussbilletts lösen.