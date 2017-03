Basler Fasnacht «Als Larvenbauer bin ich vor der Fasnacht immer völlig im Seich»

Heute, 17:12 Uhr

Sedrik Eichkorn

In den Monaten vor der Fasnacht ist der Larvenbauer Hans Ledermann gefordert: Hunderte Larven müssen noch fertig gemalt und angepasst werden. Zurzeit arbeite er täglich bis zu 14 Stunden und das an sieben Tagen in der Woche. Trotzdem bereite der Beruf dem 69-Jährigen noch immer grosse Freude.