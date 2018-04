Catch a Car gibt es in Basel seit gut vier Jahren. Aktuell sind 120 Autos des Typs VW-up in Basel und Umgebung unterwegs. Diese können über eine Smartphone-App reserviert und nach der Fahrt auf allen öffentlichen Parkplätzen abgestellt werden. Bezahlt wird pro Minute. Dieses Angebot werde immer mehr genutzt, sagt René Maeder, CEO von Catch a Car.

In Zukunft setzt man beim Carsharing-Anbieter auf Elektroautos. 30 Autos des Typs e-up von VW werden in den nächsten Monaten in Basel in die Flotte integriert.

Dies sei nur möglich, da Basel bei der Elektromobilität eine Pionierrolle einnehme, sagt Maeder: «In Basel werden derzeit 11 Ladesäulen für Elektroautos gebaut, dies ermöglicht uns, in die Elektromobilität einzusteigen.»

Die neuen Elektroautos von Catch a Car bringen für das Team von Catch a Car aber auch mehr Arbeit. Die Autos müssen alle 100 Kilometer aufgeladen werden, dies erledigt in Basel ein Service-Team.