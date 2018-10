Armut wird in der Schweiz kaum wahrgenommen, auch in der Region Basel nicht. Ein Angebot, das Leuten mit knappem Budget Unterstützung bietet, ist die Abgabe von Lebensmitteln. Der wichtigste Anbieter in den beiden Basel ist der Verein «Tischlein deck dich», der Lebensmittelspenden von Detailhändlern und Betrieben erhält. Die Lebensmittel können Bedürftige an eine der sechs Abgabestellen in der Region abholen, wenn sie im Besitz einer speziellen Bezugskarte sind.

Diese Lebensmittelkarten verteilt «Tischlein deck dich» nicht selber, sondern verschiedene Sozialfachstellen wie etwa das Rote Kreuz, Caritas oder Kirchgemeinden. Diese erhalten Karten zugeteilt, die sie dann nach eigenen Kriterien verteilen. Insgesamt hat «Tischlein deck dich» genug Lebensmittelspenden für rund 500 Parteien.

Grossandrang auf Lebensmittelkarten

Lange verteilte die Winterhilfe - eine enge Partnerorganisation von «Tischlein deck dich» - 125 Bezugskarten. Doch wegen der grossen Nachfrage konnte man sich irgendwann nicht mehr ausreichend auf die Kernaufgaben der Hilfsorganisation fokussieren, sagt Gabi Mächler, Geschäftsführerin der Winterhilfe Basel. «Die Menschen standen Schlange bis auf die Strasse».

Neue Kriterien

Deshalb beschloss die Winterhilfe ihr Kontingent an die Sozialhilfe Basel-Stadt abzugeben. Das haben viele Menschen zu spüren bekommen, denn die Sozialhilfe vergibt die Bezugskarten nach zum Teil anderen Kriterien als die Winterhilfe. «Es gibt einfach viel mehr Menschen, die gerne eine Karte hätten, als Tischlein deck dich bieten kann», fasst Mächler das Problem zusammen. Der Wechsel zur Sozialhilfe bedeutet, dass jetzt andere zum Zug kommen, als davor. Konkret: Familien mit Kindern.