«Chesslete»

Die Chesslete vertreibt seit etwa 135 Jahren in Solothurn am Schmutzigen Donnerstag um 5 Uhr den Winter. Die «Chessler» tragen ein weisses Nachthemd, eine Zipfelmütze und ein rotes Halstuch. Der Brauch ist auch in anderen Kantonsteilen oder im Laufental bekannt. Einen ähnlichen Brauch kennt die schwäbisch-alemannische Fasnacht (Hemdglonkerumzug).