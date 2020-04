Wer im Elsass sein Haus verlässt, darf dies nur noch aus ganz bestimmten Gründen tun. Anerkannte Gründe sind etwa ein Arztbesuch, die Arbeit oder weil man einen Familienangehören betreuen muss. Auch ein Spaziergang oder Joggen ist möglich, allerdings nur im Umkreis von einem Kilometer um das Haus und nur während einer Stunde. Und: Der Wald ist tabu.

Bild 1 / 4 Legende: Das Dorfzentrum von Saint Louis ist an einem Donnerstagmorgen um 9 Uhr wie ausgestorben. SRF Bild 2 / 4 Legende: Raus darf man nur noch mit einem Zettel, auf dem man Uhrzeit und den Grund vermerkt, wieso man das Haus verlässt. SRF Bild 3 / 4 Legende: Die Menschen in Leymen halten sich an die Ausgangssperre. Es drohen hohe Bussen. SRF Bild 4 / 4 Legende: Auch Hégenheim sieht aus wie leergefegt. SRF

Die Polizei führt immer wieder Kontrollen durch. Wer sich nicht an die Regeln hält und keine Bescheinigung dabei hat, auf dem Adresse und Uhrzeit vermerkt sind, bezahlt eine Busse von über 100 Euro. Die Massnahmen zeigen Wirkung. Die Menschen halten sich an die Ausgangssperre, wie in der Bildergalerie zu sehen ist.