Patrick Mendelin ist 9-facher Schweizermeister mit dem SV Wiler-Ersigen und hat als Nationalspieler bereits drei Bronzemedaillen an Weltmeisterschaften geholt. Vor allem aber hat sich Patrick Mendelin als Spieler, Sportchef und Nachwuchstrainer bei Unihockey Regio Basel verdient gemacht.

Teilzeit-Banker, Vater und Sportler

Diese Leistung wird nun mit dem Baselbieter Sportpreis honoriert, der mit 15'000 Franken dotiert ist. Und dieses Geld kann Patrick Mendelin sehr gut gebrauchen, ist er doch als Teilzeit-Banker und Vater auch neben dem Sport gefordert.

Trotz Mehrfachbelastung bleibt Patrick Mendelin punkto Sport ambitioniert. So sagt er: «Ich möchte Weltmeister werden. Das ist für mich persönlich der ganz grosse Ansporn.»

Aber auch mit Unihockey Regio Basel sind die Ziele ambitioniert. So wolle man im nächsten Frühling den Aufstieg in die Nationalliga A schaffen. «Wir wollen aber nicht nur aufsteigen, um in der Nationalliga A zu sein. Wir wollen dort möglichst auch in die Playoffs kommen.»

Einen wichtigen Grundstein für eine nachhaltige Entwicklung hat Mendelin mit der Zusammenarbeit der vier Stammvereine TV Oberwil, Ettingen, Griffins Muttenz-Pratteln und UHC Basel United sowie der Schaffung eines Leistungszentrums Unihockey geschaffen. Dort werden talentierte Unihockey-Nachwuchsspieler zusammengezogen und an den Spitzensport Unihockey herangeführt. So können sie später eventuell auch Unihockey Regio Basel verstärken.