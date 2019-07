Die öffentlichen Basler Gartenbäder Bachgraben, Eglisee und St. Jakob sollen ihre Öffnungszeiten verlängern, fordert Grossrätin Barbara Heer. «Hohe Temperaturen können Auswirkungen auf die Gesundheit haben», begründet die SP-Politikerin ihren parlamentarischen Vorstoss. «Baden und Schwimmen hat hier präventive Wirkungen.» Konkret sollen die Bäder am Morgen nicht erst um 9 Uhr öffnen, wie das die meisten tun, und abends nicht schon um 20 Uhr schliessen.

Parteikollege Thomas Gander hat den Vorstoss mitunterzeichnet. «Wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie wir die städtische Infrastruktur dem Klima anpassen», begründet er. Selbst schwimme er zwar lieber im Rhein, sagt Gander. «Rhein und Gartenbad decken aber verschiedene Bedürfnisse ab.» So könne man im Rhein beispielsweise keine Längen schwimmen und je nach Wasserstand und Strömung sei der Fluss zu gefährlich zum Baden.

Hohe Kosten für wenig Nutzerinnen

Das zuständige Basler Erziehungsdepartement will sich nicht zur Forderung äussern, da zuerst der Grosse Rat darüber befinden muss. Dennoch sagt Sprecher Simon Thiriet, beim Kanton glaube man nicht, dass ein Bedürfnis nach verlängerten Öffnungszeiten bestehe. «Unsere Erfahrungen zeigen, dass die meisten Gartenbäder zwischen 9 Uhr am Morgen und acht Uhr am Abend nutzen möchten», so Thiriet.

In den vergangenen Jahren haben die Gartenbäder zudem an Beliebtheit verloren; die Eintrittszahlen würden sinken, schreibt die «bz». Diese hätten in den vergangenen 30 Jahren stetig abgenommen, um etwa 20 Prozent.

Gander findet hingegen nicht, dass die sinkenden Eintrittszahlen gegen eine Verlängerung der Öffnungszeiten sprechen: «Im Gegenteil. Sind die Bäder länger offen, kommen womöglich wieder mehr Gäste.»