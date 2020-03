Das Swiss Open in Basel wird zum Geisterturnier

Christian Wackernagel, Chef des Badminton Swiss Open, geht davon aus, dass sein Anlass stattfindet. Er dauert vom 17. bis zum 22. März in der St. Jakobshalle. «Wir haben Bescheid bekommen, dass wir die Veranstaltung unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchführen können.»

Konkret heisst das für das Swiss Open: Erlaubt sind 200 Sponsoren auf den Zuschauerrängen, 200 Spieler auf den Courts und 200 Spieler in der kleinen St. Jakobshalle nebendran. Die Zahlen sind noch nicht schriftlich bestätigt, die Turnierorganisatoren gehen jedoch davon aus, dass dies die Auflagen sind.

Vielleicht mehr Fernsehbilder

Für den Event ist diese Beschränkung gravierend. Es fehlen die Zuschauereinnahmen, aber auch das Geld aus der Gastronomie. «Für uns ist das ein Super-GAU», sagt Christian Wackernagel. Ein Trostpflaster könnte höchstens sein, dass möglicherweise mehr Fernsehbilder als in anderen Jahren in verschiedenen Ländern gezeigt werden. Da zahlreiche Sportveranstaltungen derzeit ausfallen, könnte das Badminton Swiss Open die Lücken in der Sportberichterstattung füllen.