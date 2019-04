Bewaffneter Räuber überfällt BLKB-Filiale in Oberdorf

Ein bewaffneter Räuber hat am Montag kurz vor halb zwölf Uhr eine Kantonalbank-Filiale in Oberdorf überfallen. Der Maskierte flüchtete mit mehreren tausend Franken Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen und setzte eine Belohnung von 5000 Franken aus.

Der mittelgrosse, komplett schwarz gekleidete Täter hatte eine schwarze Kappe mit zwei Augenlöchern über den Kopf gezogen, wie die Polizei mitteilte. Ermittlungen laufen. Die Belohnung hat sie ausgesetzt für Hinweise, die zur Festnahme des Täters führen.