In Basel-Stadt wohnen am meisten Hundertjährige

Basel wird immer älter. Der Stadtkanton hat nicht nur einen sehr hohen Altersdurchschnitt bei den Bewohnerinnen und Bewohnern, unterdessen leben in Basel auch die meisten über Hundertjährigen im Vergleich zu den anderen Kantonen.

Pro 100'000 Einwohner sind in Basel-Stadt 38 Menschen 100 Jahre alt oder noch älter. Dies zeigen die aktuellsten Erhebungen des Bundesamts für Statistik.

Legende: Anzahl Hundertjährige und Ältere je 100'000 Einwohnerinnen nach Kanton, Stand: 31. Dezember 2018 Bundesamt für Statistik , Link öffnet in einem neuen Fenster

Im Kanton Baselland hat es derweil nur rund halb so viele Hundertjährige, nämlich 20. Basel-Stadt und Baselland haben jedoch über einen ähnlichen Altersdurchschnitt. Weshalb in Basel mehr Hundertjährige leben, wird in der Statistik nicht begründet.

Die Anzahl Hundertjähriger und Älterer hat in der Schweiz ab den 1950er-Jahren stark zugenommen. Zwischen 1950 und 2010 hat sich die Zahl alle 10 Jahre verdoppelt. Seit 2010 ist die Zahl stabil.

In den kommenden Jahrzehnten wird laut BFS die Zahl der hundertjährigen und älteren Personen in der Schweiz aufgrund der steigenden Lebenserwartung jedoch voraussichtlich weiter zunehmen.

International gesehen, liegt der Anteil der Hundertjährigen und Älteren in der Schweiz im Mittelfeld. Ähnliche Werte gibt es in Deutschland, Ungarn und Dänemark. Am meisten hundertjährige und ältere Menschen leben in Albanien, in der Türkei und in Griechenland.