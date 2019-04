Mehrere Vorstösse zum Fluglärm lösten im Landrat eine längere, engagierte Debatte aus. Am engagiertesten für eine echte Nachtruhe setzten sich diesmal Grüne und SVP ein. Andere - wie die CVP - sahen weniger Bedarf.

Ein Vorstoss der Grünen verlangt eine neue Umweltverträglichkeitsprüfung wegen geänderter Anflugrouten. Weil Frankreich bremse, müsse man klar und geschlossen Stellung nehmen, sagte SVP-Landrat Hanspeter Weibel: «Der Druck muss bleiben». Die CVP befand hingegen, der bisherige Druck überwiesener Landratsvorstösse wirke ja schon. Zudem seien modernere Flugzeuge auch leiser geworden. Am Ende war die Überweisung des Postulats unbestritten.

Ebenfalls ins Visier nahm der Landrat die Südanflüge. Diese übertrafen letztes Jahr die 10 % Quote, ab der sich die Behörden Massnahmen überlegen müssen, um die Quote zu senken. Der Landrat überwies ihr mit 57 gegen 25 Stimmen auch diesen Vorstoss, der sie auffordert, sich für weniger Südanflüge zu engagieren.