Hitzeferien kein Thema mehr

Die Abschaffung der Hitzeferien 2003 in Basel-Stadt war für die Schulen eine grosse Herausforderung. Heute sei der Umgang mit der Hitze viel weniger ein Thema. Wasserflaschen sind in den Schulzimmer heute kein Tabu mehr und die Lehrpersonen seien felxibler. Sie verlegen ihren Unterricht auch mal in den Keller, Wald oder einfach in die Badi.