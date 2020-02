Die Basler Stadtreinigung testet an einer Tramhaltestelle Boden-Aschenbecher. Dank diesen soll es sauberer werden.

Zigarettenstummel auf den Boden werfen in Basel neu erwünscht

Es ist vielleicht einer der beliebtesten Orte, um sich eine Zigarette anzuzünden: beim Warten an der Tram- oder Bushaltestelle. Wenn dann das Tram endlich kommt, fliegt die Zigarette respektive der Stummel dann meist auf den Boden. Die Basler Stadtreinigung beklagt denn auch, es gebe an solchen Haltestellen in der Stadt besonders viele Zigarettenstummel.

Um das Problem anzugehen, testet die Stadtreinigung jetzt zum ersten Mal Aschenbecher, die in den Boden eingelassen sind. Diese Boden-Aschenbecher sollen Raucherinnen und Raucher animieren, ihre Stummel weiterhin auf den Boden zu werfen, neu aber ganz gezielt in diesen Boden-Aschenbecher. Getestet werden diese auf einer Traminsel an der Münchensteinerstrasse.

Der Boden-Aschenbecher ist genau genommen nichts anderes als ein vergitterter Abfallkübel, der im Boden eingelassen ist. Deshalb können dort auch Kaugummis entsorgt werden. Der Stahlbehälter im Boden bietet Platz für etwa 1'000 Zigarettenstummel, dann muss er wieder geleert werden. Vorerst handelt es sich dabei um einen Pilotversuch, der in ein paar Monaten ausgewertet werden soll.