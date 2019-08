Es ist kurz nach acht Uhr in der Früh. Vor dem Fundbüro des Kantons Basel-Landschaft, an der Oristalstrasse in Liestal, reiht sich ein Auto ans nächste. Auch in der Empfangshalle ist der Platz knapp. Rund sechzig Leute warten darauf, eines der grossen weissen Schilder, geziert mit Kirschbaum und Rotstab, zu erwerben. Kaum ist die Tür offen, strömen die Leute in den Raum. Auf mehreren Regalen steht ein Schild neben dem anderen.

Legende: Von den 80 Schildern ist nun keines mehr übrig. zVg

Nicht überrascht

Der Ansturm ist gross. Damit hat Projektleiter Nick Kaufmann aber gerechnet. Viele Baselbieter und Baselbieterinnen hätten eine emotionale Bindung zu den Schildern, sie bedeuteten Heimat.

Legende: Der Ansturm war gross. zVg

Für jene, die kein Schild ergattern konnten, hat Nick Kaufmann einen Plan.

Wir werden eine Offerte einholen, um zu sehen, wie viel die Neuproduktion der alten Schilder kostet.

Bei diesen Neuproduktionen rechnet Nick Kaufmann mit einem Stückpreis von 150 Franken. Das ist deutlich mehr, als die gebrauchten kosten. Zwischen zwanzig und fünfzig Franken ist eines der nostalgischen Schilder wert.