Die Linie 37 von Oberwil über das Bruderholz an den Aeschenplatz sei «ideal» für einen Testbetrieb, sagt Fredi Schödler, Leiter Betrieb und Technik bei der BLT. «Sie fährt durch Agglomeration und Stadtgebiet. Ausserdem haben wir beim Bruderholz Steigungen und Gefälle». Kommt der E-Bus auf dieser Strecke klar, sollte also auch das restliche Betriebsnetz kein Problem sein. Zuerst müssen die Busse allerdings bestellt werden, die Ausschreibung der BLT läuft immer noch.

Anders als die BVB will die BLT ihre Busse nicht nur im Depot aufladen. Geplant ist eine Nachladestation an der Endstation der Linie 37 in Oberwil. «Dort kann der Bus in wenigen Minuten aufgeladen werden.»

Obwohl BLT und BVB anders vorgehen, wolle man die Erfahrungen beim Pilotversuch teilen, sagt Schödler. «Es ist möglich, dass auch die BVB einmal diese Nachladestation brauchen. Zum Beispiel mit dem 34er-Bus, der auch in Oberwil hält.»