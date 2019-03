Das Thema Integration gehöre ganz einfach zum Selbstverständnis einer Kleinbasler Clique, erklärt Salome Hofer, Ob-Frau der Jungen Garde der «Junteressli»-Clique: «Viele unserer Kinder gehen im Kleinbasel in die Schule und nehmen ihre Freundinnen und Freunde mit.» So ergebe sich ganz natürlich, dass auch Kinder ausländischer Herkunft den Weg in die Clique finden.

Das sei bereits seit der Gründung der Jungen Garde so, weiss Monique Cattlen, Tochter der «Junteressli»-Gründerin Rita Bonet: «Von Anfang an waren alle willkommen, egal aus welchem Land und aus welcher Schicht sie kommen. Hauptsache, sie machen Fasnacht.»

Vorzeigemodell einer Integration

So eine ausländische Familie ist die Familie Merkhail aus Ägypten. Sie kam vor vierzehn Jahren nach Basel. Mittlerweile sind alle drei Töchter als Pfeiferinnen bei den «Junteressli». Eine ideale Form der Integration, schwärmt Vater Sami Merkhail: «Für uns war sehr wichtig, dass die Kinder sich in die lokale Gesellschaft integrieren konnten. Und mit der Clique war das super.»

Entsprechend wohl fühlen sich die drei Töchter von Sami Merkhail bei den «Junteressli». Und dieses Jahr passe auch das Sujet der Jungen Garde «50 Jahre Woodstock» perfekt zu ihrer eigenen Situation, findet Maria Merkhail, die 15-jährige Tochter: «Alle sehen ein wenig verschieden aus und gehören doch zusammen.»