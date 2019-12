Das Basler Fasnachtsmotto setzt dieses Jahr die vielen Elektro-Trottis, welche in der Stadt zu sehen sind, in den Fokus.

«Heb di fescht» lautet das Motto der Basler Fasnacht 2020. Es spielt auf die E-Trottis an, die in kurzer Zeit auch Basel erobert haben. Für viele sind sie ein Segen, für manche jedoch ein Ärgernis. Dem Motto entsprechend zeigt die am Samstag präsentierte Fasnachtsplakette ein «Fasnachts-Zigli», das auf einem E-Trottinett den Spalenberg hinab braust. Die Clique besteht aus fünf Figuren.

Legende: Die Plakette gibt es in einer kupfernen, silbernen und einer goldenen Version - und auch als Bijou. Keystone

Entworfen hat die Plakette der 1950 geborene Gestalter Kurt Walter, der zum vierten Mal den anonymen Plaketten-Wettbewerb gewonnen hatte. Eingereicht worden waren dieses Jahr 90 Entwürfe, an denen 20 Künstlerinnen und 41 Künstler mitgewirkt hatten. Die Siegerplakette wurde in einem mehrstufigen Verfahren auserkoren.

Preise für Plakette unverändert

Laut dem Fasnachts-Comité wurde der «ausserordentlich gelungenen Entwurf» ausgewählt, weil er das aktuelle Thema der E-Trottinetts in einer tollen fasnächtlichen Grafik darstelle. Das spannungsgeladene Thema mit dem Motto «Heb di fescht» beschäftige grosse Teile der Gesellschaft.

Erhältlich sind die Plaketten ab dem 4. Januar. Die Preise bleiben gegenüber dem vergangenen Jahr unverändert. Die kupferne Plakette kostet 9 Franken, die silberne 18 und die goldene 45 Franken. Das "Bijou" kostet 100 Franken. Vom Erlös des Plakettenverkaufs hängt ab, wie viel Geld für die Fasnacht an die Cliquen fliessen. Die dreitägige Basler Fasnacht beginnt am Montag, 2. März.