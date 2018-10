Erst seit letztem Dezember wirtet Pascal Steffen in Basel. In dieser kurzen Zeit hat er das «Roots» im «Rhypark» auf einen Spitzenplatz im regionalen Gastro-Ranking katapultiert. Nur gerade das «Cheval blanc» (19 Punkte), das «Stucki», das «Quatre saisons» und der «Schlüssel» in Reinach (je 18) sind in der Gault-Millau Wertung besser platziert. Neben 16 Punkten hat Steffen auch noch den Titel «Entdeckung des Jahres» abgeholt.

Der 32-jährige Luzerner bezeichnet sich selber als bodenständig. «Ich koche das, was ich selber gerne essen würde», sagt er im Interview. Einen hohen Stellenwert hat für ihn das Gemüse, «dazu kann man Fleisch oder Fisch essen, muss aber nicht». Tierisches Eiweiss sehe er eher als Beilage.

Steffen will auch im Segment der gehobenen Gastronomie in seinem Restaurant eine lockere Atmosphäre bieten. Gäste in Jeans und T-Shirt sind ihm ebenso willkommen, wie solche in Anzug oder im Abendkleid.