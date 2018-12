Arbeitslose, die über 50 Jahre alt sind, haben oft Mühe, wieder eine Stelle zu finden. Deshalb organisierte der Basler Gewerbeverband vor ein paar Wochen eine Stellenbörse für Arbeitslose über 50. Das Modell entspricht der Lehrstellenbörse, die der Verband seit einigen Jahren durchführt.

Der Andrang sei überwältigend gewesen, sagt Reto Baumgartner, zuständig für die Berufsbildung beim Basler Gewerbeverband: «Das Bedürfnis für die Stellenbörse war riesig. Wir hatten über 500 Interessierte vor Ort.» Auch die Firmen, die an der Stellenbörse teilnahmen, seien sehr zufrieden.

Allerdings bleiben die konkreten Resultate bescheiden. In einem Fall sei bereits ein Arbeitsvertrag unterzeichnet worden, andere Firmen seien noch im Gespräch mit Interessenten. Verglichen mit den 500 Besuchenden ist dies indes eine kleine Zahl, das gesteht auch Reto Baumgartner. Trotzdem wertet er die Veranstaltung als Erfolg: «Viele Arbeitslose waren froh, sich wieder einmal mit einem Menschen direkt austauschen zu können. Meistens bekommen sie einfach Standardabsagen per Mail, aber keine Tipps, was sie ein nächstes Mal besser machen könnten.»

Wiederholung im nächsten Jahr

Dass die Stellenbörse im nächsten Jahr erneut durchgeführt wird, steht bereits fest. Man suche jedoch einen grösseren Ort, um die Veranstaltung mit mehr Firmen durchführen zu können. Ausserdem sollen die Stellensuchenden besser geleitet werden, damit sie direkt mit Firmen in Kontakt kommen, die zu ihnen passen.