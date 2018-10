Die Interdiscount-Filiale «Markthof» am Basler Marktplatz gibt auf: Ende Februar 2019 schliesst das Geschäft. Bei der Filiale in der Basler Innenstadt handelt es sich um eine XXL-Filiale, also um ein besonders grosses Geschäft.

«An zentraler Lage geht der Trend hin zu kleineren Läden in Kombination mit einem Onlineangebot», begründet Interdiscount-Mediensprecherin Monika Sachs die Schliessung der XXL-Filiale. Die 37 Angestellten würden nicht entlassen, sagt Sachs.

Ihnen werde eine Stelle in einer anderen Filiale angeboten oder innerhalb der Coop-Gruppe angeboten, zu welcher Interdiscount gehört. Dies könnte durchaus auch in Basel sein. In der Freien Strasse eröffnet Interdiscount nämlich einen neuen Laden - ein deutlich kleines Geschäft als die Filiale am Marktplatz.

In das Gebäude am Marktplatz dürfte ein Hotel einziehen, wie zwei unabhängige Quellen dem «Regionaljournal» bestätigten. Betrieben werden soll es von der Gruppe «BâleHotels», welche in Basel bereits drei Hotels führt, unter anderem das «Victoria» beim Bahnhof. Bei «BâleHotels» war am Donnerstag niemand für eine Stellungnahme erreichbar.