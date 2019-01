Für die Umwelt wollen die Schüler im Februar am Samstag statt am Freitag demonstrieren. Ob im Zentrum, ist noch offen.

Schüler-Klimademo in Basel

Schüler-Klimademo in Basel

Ob die Demonstration am 2. Februar für die Umwelt tatsächlich durch die Basler Innenstadt geführt werden kann, muss das Sicherheitsdepartement nächstens entscheiden. Dort sagt der Sprecher Toprak Yerguz: «Es sind viele Faktoren, die wir anschauen müssen.» Dazu gehöre die Tageszeit ebenso wie der mögliche Publikumsaufmarsch oder mögliche Parallelveranstaltungen.

Bei den Initianten sieht es Philippe Kramer, 18-jähriger Schüler am Gymnasium Leonhard, kritischer: «Es geht doch darum, dass am Samstag die Konsumierenden in der Innenstadt nicht gestört und eben genau auf die Problematik des Klimawandels aufmerksam gemacht werden sollen.»

Zwei Gesuche liegen vor

Dennoch hoffen die Schülerinnen und Schüler, dass sie für die Demonstration am Samstag die Bewilligung durch die Innenstadt doch noch erhalten. Bei diesem Anlass möchten sie auch mehr Klimaaktivisten als bei den Freitags-Demonstrationen mobilisieren: «An einem Samstag können auch unsere Eltern, Grosseltern, Göttis und Freunde dabei sein.»

Zunächst muss das Sicherheitsdepartement aber über die Klima-Demo an diesem Freitag entscheiden - auch dafür haben die Initianten nämlich ein Gesuch eingereicht.