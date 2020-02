Am Samstagnachmittag demonstrierten mehrere Hundert jungen Menschen. Die Politik solle endlich handeln.

In Basel haben am Sonntagnachmittag über 500 zumeist junge Menschen für eine effizientere Klimapolitik demonstriert. Sie sammelten auch konkrete Anregungen, die sie am Mittwoch dem Grossen Rat übergeben wollen.

Die Demonstrantinnen und Demonstranten aus den Reihen der Klimajugend hatten sich um 14 Uhr auf dem Basler Barfüsserplatz besammelt. Danach bewegte sich der Demonstrationszug durch die mehr oder weniger menschenleere Innenstadt über den Marktplatz und die Mittlere Brücke bis zum Messeplatz, wo die Kundgebung um 15.30 Uhr endete.

Auf dem Weg wurden unter dem Motto «Was isch eure Plan?» Flugblätter verteilt mit der Aufforderung zuhanden des Kantonsparlaments «Ideen für ein klimafreundliches Basel» zu notieren. Ein Katalog dieser Anregungen und Forderungen soll dem Basler Grossen Rat an seiner nächsten Sitzung vom Mittwoch übergeben werden.

Regionaljournal Basel; 17.30, muem/sda