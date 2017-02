Misstimmung Basler KV-Leiterin weist Vorwürfe zurück

An der kaufmännischen Schule herrsche ein Klima der Angst, die Leiterin weigere sich, Kritik anzunehmen. Dies Vorwürfe konnte man in den letzten Tagen in der Zeitung lesen. Die Leiterin selber, Marianne Schneider, weist dies zurück. Sie sieht den Grund nicht bei sich, sondern beim Spardruck.

Bild in Lightbox öffnen. Als sie die Schule 2014 übernahm, habe sie ein Finanzloch von einer Million Franken stopfen müssen, sagt Marianne Schneider. Ausserdem hat es an der kaufmännischen Schule weniger Schülerinnen und Schüler, was wiederum bedeutet, dass es für die Lehrer weniger Stunden gibt. «Wenn man sanieren muss, ist man nie ein Sympathieträger», sagt Schneider darum. «Kritik ist eine Majestätsbeleidigung» Die Vorwürfe bleiben dennoch. So sagt der ehemalige Lehrer Beat Aellen: «Kritik wird bei ihr als Majestätsbeleidigung empfunden.» Das habe er selber zu spüren bekommen, als er Schneider kritisierte und daraufhin entlassen wurde. Die Begründung, dass der Spardruck an der schlechten Stimmung schuld ist, will er nicht gelten lassen. «Es gab früher andere Schulleiter, die auch mit Spardruck zu kämpfen hatten. Aber sie haben ihre Entscheide gemeinsam mit den Lehrerinnen und Lehrern getroffen, und nicht alleine.» Keine Angst vor Untersuchung Schneider hingegen verweist auf Befragungen innerhalb des Kollegiums. Diese hätten ergeben, dass die meisten Lehrerinnen und Lehrer zufrieden seien. «Bei den Kritikern handelt es sich um eine kleine Gruppe», ist sie überzeugt. Dennoch muss sie sich wahrscheinlich bald den Fragen der Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rats stellen. Dies berichtet die Basellandschaftliche Zeitung. Angst habe sie davor aber nicht, im Gegenteil: «Ich möchte endlich beweisen, dass bei uns alles in Ordnung ist», so Schneider. Audio «KV-Leiterin weist Kritik zurück (23.02.17)» abspielen. Audio «KV-Leiterin weist Kritik zurück (23.02.17)» in externem Player öffnen. Audio 1 KV-Leiterin weist Kritik zurück (23.02.17) 3:17 min

ingm; Regionaljournal Basel, 17:30