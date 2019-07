Bruno Stehrenberger wird neuer Direktor der Basler-Verkehrsbetriebe (BVB). Der bisherige Leiter Verkehr wird Nachfolger von Erich Lagler, der im Juni wegen der scharfen BVB-Kritik der GPK das Handtuch geworfen hatte.

Stehrenberger übernehme die Leitung der BVB per sofort, heisst es in einer Medienmitteilung vom Freitagmorgen. Der neue BVB-Direktor ist 53 Jahre alt und seit 30 Jahren in verschiedenste Kaderfunktionen im öffentlichen Verkehr tätig.

Rückhalt auch beim Personal

Die Wahl Stehrenbergers erfolgte durch den Verwaltungsrat. Der neue Direktor geniesse das vollste Vertrauen des Gremiums und habe auch starken Rückhalt beim Personal, hält Verwaltungsratspräsidentin Yvonne Hunkeler fest.

Stehrenberger ist seit 2016 bei der BVB tätig. Zuerst war er für die Infrastruktur zuständig und wurde dann Leiter Verkehr. Vorerst will der neue Direktor insbesondere die Mitarbeiterzufriedenheit verbessern, wie aus der Mitteilung hervorgeht. Für Interviews stehe er vorerst nicht zur Verfügung.