Baum-Vandalismus in Riehen

Nachdem unbekannte in der Nacht vom Montag auf Dienstag 18 junge Ginkgobäume an der Lörracherstrasse in Riehen abgesägt haben, hat die Stadtgärtnerei nun Anzeige erstattet. Der entstandene Schaden belaufe sich auf rund 60 000 Franken, sagt Simon Leuenberger von der Schadtgärtnerei. Der Grund für diese hohen Kosten sei, weil nun nicht nur die Bäume entfernt werden müssen, sondern auch das ganze Bewässerungssystem im Boden betroffen ist.

Die Bäume hat die Stadtgärtnerei dieses Jahr neu gepflanzt, nachdem letzten Dezember an der gleichen Strasse ebenfalls junge Bäume beschädigt wurden. Vandalismus an Bäumen in diesem Ausmass seien ansonsten aber noch nie vorgekommen, sagt Leuenberger. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft und sucht nach Zeugen.