Der 33-jährige Adrian Samuel hat das Geschäft in der Freien Strasse per Anfang Jahr 2019 übernommen.

Dass Rolf Hämmerlin und seine Frau Ingrid Tempini ihr Geschäft nach über 20 Jahren an ihren Mitarbeiter Adrian Samuel übergeben möchten, stand für die beiden schon lange fest. Und dass er, Adrian Samuel, den «Foto Wolf» übernehmen würde, das wusste er bereits, seit er vor sieben Jahren dort zu arbeiten begann: «Schon in meiner zweiten Arbeitswoche war mir klar, dass ich in diesem Laden bleiben und ihn irgendwann gerne einmal führen möchte.»

Seit Anfang Jahr ist Samuel nun Eigentümer des «Fotohaus Wolf» in der Freien Strasse. Eine neue Rolle, an die er sich selber erst noch gewöhnen muss. «Ich arbeite im Moment von morgen früh bis abends spät, um den Laden zu verstehen, » sagt Samuel lächelnd.

Kein Spaziergang

In Zeiten, in denen sich die Kundinnen und Kunden immer mehr via Online-Shopping eindecken oder auf der Suche nach einem Schnäppchen nach Deutschland fahren, ist die Übernahme eines Geschäfts in der Basler Innenstadt ein Wagnis. Er werde mit seinem Laden zwar «sicher nicht reich», sagt der 33-Jährige, Zukunftsängste plagen ihn aber keine. Der direkte Kontakt mit Kundschaft und tolle Fotoapparate faszinieren ihn. Und diese Begeisterung wolle er auch verströmen. Denn Kundinnen und Kunden gut zu beraten, das könne das Internet nicht.

Occasion-Handel im Internet

Gleichzeitig plant Samuel den eigenen Internetauftritt des Geschäfts zu erneuern. In Zukunft sollen via Online-Shop wertvolle Occasion-Kameras gehandelt werden. «Ein Kunde, der ein spezielles Gerät sucht und bei uns landet, der kann irgendwo auf der Welt sitzen. Daher macht ein Online-Shop durchaus Sinn». Bei neuen Geräten setze er aber weiterhin auf die direkte Beratung im Laden. Und das Angebot im Laden, das möchte er noch weiter ausbauen. Sein «Wolf» soll ein Fotohaus sein, das alle Facetten der Fotografie abdeckt.