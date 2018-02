Die Baselbieter Staatsanwaltschaft veröffentlicht neue Ergebnisse aus den laufenden Ermittlungen:

Der Täter schoss mit einer Waffe der Schweizer Armee

Dabei richtete er das Opfer mit drei Schüssen

Der Täter handelte aus rein privaten Motiven

Der Täter sei am Sonntagmorgen kurz vor 9 Uhr in das Haus von Martin Wagner eingedrungen. Der 39-jährige Mann soll sich gewaltsam Zutritt in das Haus des Opfers verschafft haben, indem er mit einer Faustfeuerwaffe eine Öffnung in eine Glasscheibe schoss und anschliessend die Türe entriegelte. Im Haus sei er auf das Opfer getroffen, auf welches er gezielt drei Schüsse abgegeben haben soll. Hinweise für einen Streit oder eine tätliche Auseinandersetzung liegen keine vor, schreibt die Baselbieter Staatsanwaltschaft. Danach habe er sich selbst gerichtet. Bei der Tat soll es sich um ein Beziehungsdrama handeln.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Zwei Tote Basler Anwalt umgebracht – Täter erschiesst sich selbst

Beim Tatort handelt es sich um eine moderne Villa am Rand des ruhig gelegenen 800-Seelen-Dorfes Rünenberg. Der Jurist Wagner war gut vernetzt im Landkanton, etwa als Rechtskonsulent der Wirtschaftskammer Baselland. Wagner war unter anderem bekannt geworden, als er kurz als Verleger der «Basler Zeitung» fungierte.