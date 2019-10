Die Bonsai-Ausstellung, die an diesem Wochenende in der Schule für Gestaltung im Kleinbasel stattfindet, zieht viele Bonsai-Fans aus der ganzen Schweiz an. Die kleinen Bäume faszinieren und verbinden die Besucher:«Die Faszination, einen kleinen Baum zuhause zu haben und ihn zu Pflegen begeistert mich. Hier kann ich sehen, was andere machen.»

Bild 1 / 4 Legende: «Wie ein grosser Baum, aber klein bei mir zuhause.» So beschreibt ein Bonsai-Fan seine Faszination. SRF; Jonathan Noack Bild 2 / 4 Legende: Kinder können an der Ausstellung ihren eigenen kleinen Baum aussuchen SRF; Jonathan Noack Bild 3 / 4 Legende: Bonsai-Fans investieren mehrere Stunden Täglich in die Pflege ihrer Bäume SRF Bild 4 / 4 Legende: Aus der ganzen Schweiz sind Bonsai-Bäume ausgestellt SRF; Jonathan Noack

Organisiert wird die Ausstellung vom Verein «Moyogi - Bonsaifreunde Dreiländereck». Organisator Gilles Kröger sagt:«Es gibt eine Community von Bonsai-Fans, an Ausstellungen trifft man sich und bestaunt gemeinsam die Bäume der Anderen.» Dazu wolle man aber auch neue Leute erreichen und das Interesse an den kleinen Bäumen wecken. So gibt es für Kinder die Möglichkeit, einen Baum auszusuchen und diesen selbst umzutopfen: «Davon sind viele Kinder schon fasziniert weil es etwas anderes ist als vor dem Computer zu sitzen», sagt Kröger. Er selbst würde täglich gut über eine Stunde in sein Hobby investieren. «Umso schöner, wenn man sieht dass dies auch andere tun.»

Alte Bäume aus der Natur als Bonsai

Bei der Demonstration einer «Erstgestaltung» eines Bonsai kann man dem Prozess zuschauen, bei dem ein Baum aus der Natur als Bonsai hergerichtet wird. Stefan Gmür, der diese Erstgestaltung zeigt, sagt, die Bäume würden sehr bewusst ausgewählt:«Wir suchen vor allem Bäume, die schon viel erlebt haben und alt aussehen. Also zum Beispiel eine Lawine oder auch Wildverbiss.»