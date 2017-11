Nach dem Brand in der Turnhalle suchen die Birsfelder Hand- und Basketballclubs Ersatzstandorte für ihre Liga-Spiele.

Die beiden Sportclubs Starwings (Basketball) und der TV Birsfelden (Handball) sind derzeit fieberhaft auf der Suche nach Sporthallen in der Region, in denen Spiele der Nationalliga A und B ausgetragen werden können. Dies berichtet die «Basellandschaftliche Zeitung» am Mittwoch. Aufgrund eines Blitzeinschlages und eines Feuers ist die Halle in Birsfelden, in der normalerweise gespielt wird, nicht benutzbar.

Gemäss ersten Erkenntnissen war das Feuer am Dienstag bei Reparaturarbeiten an einem Stromverteilerkasten ausgebrochen. Aufgrund des entstandenen Sachschadens könne die Sporthalle sicher für die nächsten zehn Tage nicht benutzt werden, teilte die Gemeinde Birsfelden mit. Die Gemeindeverwaltung wolle mit Fachleuten so rasch wie möglich abklären, welche Sanierungs- und Reparaturarbeiten notwendig sind.

Grosse Sporthallen in der Region stark ausgelastet

Besonders im Winter sind die Sporthallen in der Region stark ausgelastet. Die Ansprüche an Hallen, in denen Basketballspiele der Nationalliga A ausgetragen werden können, sind zudem sehr hoch. So müssen sie eine gewisse Grösse haben, Platz für Publikum sollte vorhanden sein und Anzeigetafeln müssen spezielle Ansprüche erfüllen.

Von diesen grossen Hallen, die als Ersatz für die Halle in Birsfelden in Frage kommen, sind die meisten häufig belegt. Laut Pascal Donati, Vizepräsident der Starwings zeichnet sich jedoch eine Lösung im Kanton Basel-Stadt ab. Die Spiele am Wochenende könnten höchstwahrscheinlich in der Pfaffenholz-Halle stattfinden, für die Spiele unter der Woche wird noch nach einer Lösung gesucht.