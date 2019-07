Die Baselbieter Kollegen sollen gewisse Tram- und Buslinien von der BVB übernehmen, um so die Personalengpässe zu lösen.

BVB in der Krise

Christoph Haller hat die Geduld mit den BVB verloren. In einem Vorstoss fordert der FDP-Grossrat, dass die BLT gewisse Tram- und Buslinien ihrer Kollegen aus der Stadt übernehmen sollen.

Die Gesunden müssen die Kranken unterstützen.

Die BVB seien wegen den hohen Ausfällen beim Personal nicht mehr in der Lage, den Normalbetrieb aufrecht zu halten. «Wir haben ein krankes und ein gesundes Unternehmen in der Region, die sehr ähnliche Dienstleistungen anbieten. Die Gesunden müssen die Kranken unterstützen», sagt Haller zu seinem Vorstoss.

Regierung soll Vorschlag prüfen

Christoph Haller glaubt, dass der Bevölkerung die Zuverlässigkeit im öffentlichen Verkehr wichtiger ist als die Frage ob sie in einem grünen oder gelben Tram fahren. «Die BVB ist nicht mehr in der Lage den nötigen Standard zu erbringen.»

Die Regierung soll nun prüfen, ob es sinnvoll wäre, gewisse Tram- und Buslinien der BVB an die BLT zu übertragen. Christoph Haller sagt, die bisherige Diskussion sei nicht zielführend gewesen: «Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem es konkrete Vorschläge aus der Politik braucht.»