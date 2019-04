Beim Austritt des giftigen Gases Ammoniak wurden 13 Personen verletzt. Wie die Basler Staatsanwaltschaft schreibt, hätten Mitarbeiter der Firma Bell AG an der Neudorfstrasse beim Autobahnzoll Basel-St.Louis gerade das Ventil einer Kälteanlage ausgetauscht. Weshalb dabei eine kleine Menge des Gases ausgetreten sei, werde nun untersucht.

Die Mitarbeiter der Firma flüchteten sich aufs Dach und wurden anschliessend von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Sie wurden anschliessend in verschiedene Spitäler zur Untersuchung verbracht. Für die Umwelt und für die Menschen in der Umgebung habe keine Gefahr bestanden, schreibt die Staatsanwaltschaft weiter in der Mitteilung.