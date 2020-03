Christoph Brutschin

In Basel-Stadt gibt es zur Zeit 49 Personen, die am Corona-Virus erkrankt sind, 13 sind in Spitalpflege, zwei Personen in der Intensivpflege, 36 zu Hause in häuslicher Isolation.

In Baselland ist ein 54jähriger Mann am Corona-Virus gestorben. Der Mann hatte bereits mehrere chronische Vorerkrankungen. Er soll laut unbestätigten Meldungen am Gottesdienst einer Freikirche in Mulhouse teilgenommen haben, an dem sich Dutzende von Personen infiziert haben. Insgesamt sind in Baselland 26 Personen am Corona-Virus erkrankt, 4 Personen mehr als gestern.

Die Kita in Riehen, in der eine Betreuering mit dem Corona-Virus arbeitet, wird am Donnerstag wieder eröffnet. Das teilt die Basler Regierung mit. Die Kinder, deren Eltern und die übrigen Betreuenden werden aus der Quarantäne entlassen. In andern Einrichtungen, die unter Quarantäne stehen, sind weitere Erkrankungen aufgetreten.

Auch die Rehab Basel kann die vorübergehend geschlossene Abteilung wieder eröffnen. Sie wird derzeit desinfiziert. Die Massnahme ist nötig geworden, da zwei Patienten sowie 9 Mitarbeitende das Corona-Virus haben.